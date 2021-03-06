رام الله 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 19 وفاة و1826 إصابة و1270 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وإصابة العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة، فيما أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة مما أدى إلى إصابة صيادين.وأولت صحف السبت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها من العقاب، وهو الأمر الذي لن ينطل على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولن يمر على المحاكم الوطنية للدول.وأوردت خبر التظاهرة الحاشدة في مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48، أمس، احتجاجًا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وضد الهجمة البوليسية على المتظاهرين في المدينة.ورصدت صحف فلسطين أقوال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل خطير وممنهج ودون عواقب، بما في ذلك هدم المنازل وعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس، مشيرًا إلى تأثير ذلك على سلامتهم ورفاههم وصحتهم العقلية.// انتهى //13:37ت م0042