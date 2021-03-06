إسلام آباد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسنجح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كسب ثقة الجمعية الوطنية للاستمرار في منصبه رئيسًا للوزراء، بعد يومين من خسارة حزبه لمقعد حاسم في انتخابات مجلس الشيوخ.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجمعية الوطنية عقدت اجتماعاً خاصاً اليوم لتجديد الثقة، حيث فاز عمران خان بالثقة بعد أن حصل على 178 صوتاً.وأعلن رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر بعد انتهاء التصويت العلني أن عمران خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتًا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة، أي أنه تفوق بصوتين عن الأصوات التي حصل عليها في المرة الأولى عندما تم انتخابه رئيساً للوزراء في عام 2018م، حيث حصل حينها على 176 صوتاً.ويملك الائتلاف الحاكم 181 صوتاً في الجمعية الوطنية البالغ عدد أعضاءها 342 عضواً، بينما تملك أحزاب المعارضة 160 صوتاً.ويتألف البرلمان الباكستاني من مجلسين، وهما مجلس الشيوخ الذي يعتبر المجلس الأعلى، والجمعية الوطنية وهي المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني، والمعنية بانتخاب رئيس الوزراء وتجديد الثقة أو حجبها عنه.// انتهى //13:47ت م0044