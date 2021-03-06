عام / المركز الوطني للأرصاد: عوالق ترابية على منطقة جازان
السبت 1442/7/22 هـ الموافق 2021/03/06 م واس
جيزان 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعيدابي ، وبيش، وصامطة ، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.
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