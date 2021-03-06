عنيزة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واستنفذ إدارة تعليم عنيزة، ممثلة في قسم التدريب والابتعاث، غداً ، برنامجًا تدريبيًا افتراضيًا بعنوان "نحو مليون متطوع"، وبرنامج التأهيل للمسرح المدرسي .وتستهدف هذه البرامج، جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، كما تهدف إدارة التعليم بالمحافظة من خلال هذه البرامج إلى التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، بشتى المجالات بما يتناسب مع احتياجات الميدان التعليمي التي تخدم هذه الفترة، وتُنفَّذ عن بُعد.// انتهى //16:08ت م0053