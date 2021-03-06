مأرب 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع "توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة" في أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ويستهدف المشروع مستشفى كرى العام، و مستشفى الشهيد محمد هايل، و مستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.وأكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان عبدالعزيز الشدادي أهمية دعم مراكز المعالجة التغذوية الداخلية بالمستشفيات المستهدفة التي تقوم باستقبال حالات سوء التغذية، منوها إلى ما تشهده المحافظة من تزايد مستمر للحالات السيئة للأطفال دون سن الخامسة من العمر نتيجة للظروف الصعبة للنازحين بمخيمات النزوح، معربا عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله لهذا البرنامج.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني .//انتهى//16:26ت م0058