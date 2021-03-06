القاهرة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن إدانته واستنكاره للانفجار الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفر عن مقتل وإصابة 50 شخصًا.وجدد العسومي في بيان له اليوم تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الصومال ومساندة جميع الجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.وشدد رئيس البرلمان العربي على رفضه التام لجميع الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع جميع الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار.// انتهى //16:54ت م0061