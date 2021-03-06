الرياض 22 رجب 1442هـ الموافق 6 مارس 2021م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //17:13ت م0064