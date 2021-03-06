الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واستوج فريق الاتفاق الأول للريشة الطائرة ببطولة دوري المنطقة الشرقية ، التي اختتمت اليوم باستضافة النادي في الدمام على مدار خمسة أيام بمشاركة 9 من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة.وحل بالمركز الثاني نادي القارة بينما حل بالمركز الثالث نادي النور وعلى مستوى فئة الشباب حقق الاتفاق المركز الأول وحل بالمركز الثاني نادي القارة بينما حل بالمركز الثالث نادي النور ، حيث توجهم المشرف على الألعاب المختلفة بنادي الاتفاق محمد العبادومثل الاتفاق في الفريق الأول عبدالعزيز النغموش وأحمد السادة وأسامة المرفوعي وعبدالعزيز حبودل وفي فئة الشباب حسين القحطاني وعبدالله خالد عاكف وإبراهيم الدوسري وفهد العثمان ونواف الصحبي تحت إشراف المدرب عادل المخيمر.// انتهى //17:26ت م0066