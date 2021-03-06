الرياض 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واساختمت اليوم منافسات بطولة المملكة للمبارزة تحت 17 عاماً (الجولة الذهبية) ثاني جولات الموسم للأسلحة الثلاث (سايبر، فويل، إبيه) التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر ، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، عامر المبيض وبمشاركة 50 لاعباً من 10 أندية ومراكز ومدارس.وحقق مشعل الرشيد الميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحل إبراهيم الهديب ثانياً، ومحمد الدخيل ثالثا، ومهدي القروص من النور في المركز الثالث مكررًا .وانتزع أحمد الفيحاني (الجزيرة) ذهبية سلاح الإبيه، وحل حسن عابد (النهضة) ثانيا، وبندر الجعيد (عكاظ) ثالثا، وشهيد العلق (النور) في المركز الثالث مكررًا ، فيما نال عبدالله المنسف (العمران) ذهبية سلاح السايبر، وحل علي الهاشم (العمران) ثانياً، وعبدالله الجعيد (عكاظ) فيما جاء علي الشيخ (العمران) في المركز الثالث مكررًا.// انتهى //17:37ت م0067