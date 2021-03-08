حائل 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لأسرة السبهان في وفاة سحر بنت راشد بن علي السبهان - رحمها الله -, سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته, وأن يسكنها فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بوالد الفقيدة راشد بن علي السبهان الذي عبر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.// انتهى //00:07ت م0002