جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسينظم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي الثقافي بجدة أمسية شعرية عربية في "الهايكو" بعد غد عند التاسعة مساءً عبر منصة زوم, مع مجموعة من الشعراء من الدول العربية والمملكة، وهم الشاعر سعد برغش من العراق, والشاعر عباس عمارة من العراق، والشاعر توفيق أبو خميس من الأردن، والشاعر أحمد قيسي من المملكة.وتأتي هذه الأمسية ضمن أنشطة المنتدى للموسم الحالي.// انتهى //00:10ت م0003