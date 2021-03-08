الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأقام ميدان فروسية الزلفي، سباقه الـ17 للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط 2000متر, وجاءت نتائجه بتحقيق الجواد "التالي" لاسطبل نصار النصار المركز الأول في الشوط الأول المخصص للحصن وأفراس (مبتدئة)، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس (مفتوح أفراس)، فازت بالمركز الأول الفرس "بنت وهده" لاسطبل خالد القحطاني، فيما نال صدارة الشوط الثالث المخصص للحصن وأفراس (ثالثة ٣/١) الجواد "صارح" لاسطبل محمد العطاالله.وحقق الجواد "العدين" لاسطبل غازي الثبيتي المركز الأول في شوط كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين ( الشوط الرابع )، المخصص للحصن وأفراس (مفتوح 4 سنوات فأكثر).// انتهى //00:45ت م0008