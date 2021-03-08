الأحساء 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسكشفت إحصائية أصدرتها أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أن الأمانة أصدرت ومنذ اطلاق منظومة اصدار التراخيص الانشائية الالكترونية قبل نحو 8 أعوام ، 52 ألف و 756 رخصة انشائية الكترونية و 58005 رخصة الكترونية عبر " نظام رخص الحفريات الالكتروني ".وأكد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة ، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية.وأوضح أن خطط واستراتيجيات الأمانة تهدف الى تعزيز التطوير الاجرائي تحقيقاً للاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع البلدي بخطوات عدة منها حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة من خلال نظام يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء الكترونياً الامر الذي اسهم في تقليل فترة الإجراءات الى 80% من فترة انجاز المعاملات سابقاً.// انتهى //15:21ت م0137