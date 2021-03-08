جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأنجزت أمانة محافظة جدة 76% من أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق المدينة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 240.393.735 ريالًا.وينفذ المشروع نفق على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة، بطول 650م ، ويتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، إلى جانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.يذكر أن الأمانة تستكمل أعمال مشروع طريق "صاري" مع طريق الملك فهد "الستين" في الجزء المتبقي أسفل الجسر ، ليضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية، أسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.// انتهى //15:25ت م0138