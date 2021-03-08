جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسخصصت جامعة الملك عبدالعزيز 48 عيادة لمنح لقاحات كورونا (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين بمبنى 29 بالجامعة، إلى جانب إنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.وأنهت الجامعة منذ وقت مبكر جاهزيتها لخدمة واستقبال المواطنين والمقيمين بسعة أولية 100 مستفيد يوميًا، وصولاً إلى الطاقة القصوى للعيادات 2000 مستفيد يوميًا، وسيُستقبل المسجلون في تطبيق (صحتي) لتلقي اللقاح عبر التسجيل وأخذ المواعيد.//انتهى//15:25ت م0139