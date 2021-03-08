جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة بجدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد شهرايار عالم.واستعرض اللقاء مجالات التعاون الوثيق وآفاقه بين منظمة التعاون الإسلامي وبنغلاديش.وأشاد الجانبان بالمستوى الجيد الذي بلغه التعاون، فيما تم التشاور حول سبل تعزيز التنسيق في قضية مسلمي الروهينجيا في ميانمار، على إثر الزيارة التي أداها الأسبوع الماضي وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جمهورية بنغلاديش للاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين الروهينجيا.وجدد العثيمين تقدير المنظمة لاستضافة بنغلاديش للاجئين الروهينجيا وللجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش بقيادة الشيخة حسينة لتأمين الرعاية لهم.// انتهى //15:26ت م0141