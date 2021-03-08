الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 29 يوماً 236 مسجداً فُتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض ، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك .وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدان بمنطقة تبوك، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933 .// انتهى //15:37ت م0143