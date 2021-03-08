الباحة 24 رجب 1442هـ الموافق 08 مارس 2021م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة -عبر الاتصال المرئي اليوم ، لقاء " التنمية المستدامة في منطقة الباحة"، بحضور معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين .وأكد سموه خلال التدشين أن عجلة التنمية الوطنيّة المتسارعة على امتداد الوطن قد أصبحت شاهدة للعيان بفضل الله أولاً ثمّ بفضل الدعم والعناية والاهتمام والرعاية الذي توليه القيادة الحكيمة في هذا الصدد , مشيراً إلى أن التنمية المستدامة بجميع مجالاتها وممارساتها أصبحت في مقدمة أولويات دولتنا في ظل الرؤية الطموحة 2030، باعتبارها أداة محورية في تشكيل أبعاد التنمية المستدامة سواءً على المستوى الإنساني أو المكاني.وأشاد بافتتاح اللقاء في رحاب جامعة الباحة الذي يضم نخبة من العلماء، والباحثين، والمختصين المتميزين في مجالات "التنمية المستدامة" ليقدموا خلاصة أبحاثهم، وتوصياتهم العلمية لتكون نواة جوهرية لاستثمار هذه الموارد الطبيعية والحيوية التي تحفل بها المنطقة والسعي نحو تنميتها واستدامتها ، مؤملاً سموه أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تسهم في التنمية المستدامة بالمنطقة وتعزز فرص النجاحات في شتى المجالات .من جانبه أكد معالي رئيس الجامعة أن الوطن يشهد تنميةً عظيمة على جميع المستويات والأصعدة، حتى أضحى -بحمد الله- محطّ أنظار العالم في تقدّمه، ورقيه، وازدهاره، نظير ما يحفل به من مشروعات نوعيّة: اقتصاديّة، وفكريّة، وثقافيّة، واجتماعية" ، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة لم تكن بمعزلٍ عن هذا الحراك المبارك، فقد حظيت من قبل حكومتنا الرشيدة -أعزّها الله-، بالرّعاية، والاهتمام، والدّعم المتواصل.عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئياً تحت عنوان " التنمية المستدامة في منطقة الباحة " .حضر التدشين -عبر الاتصال المرئي- وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم الشهري ورئيس جمعية علوم الحياة الدكتور إبراهيم عارف ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة .// انتهى //15:38ت م0144