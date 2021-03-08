الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واستواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (2000) عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.وأوضحت الشركة أن المشروع تبلغ تكلفته أكثر من (9) ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ عدد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مع مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.// انتهى //15:38ت م0145