الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسعقد ديوان المظالم اليوم, ملتقى إلكترونيا حول تمكين المرأة في الديوان، بمشاركة عددٍ من قيادات ومنسوبات الديوان.وهدف الملتقى إلى التعريف بدور المرأة في العمل القضائي.كما تناول أبرزت ما قامت به المرأة خلال الفترة الماضية، والجهود التي أسهمت في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والمبادرات المختلفة, إلى جانب الدور الكبير الذي تحقق من خلال مشاركاتها في المحافل المحلية والدولية، والإسهامات التي تمت في الجوانب القضائية في متابعة أعمال الإدارات والمحاكم.ويأتي الملتقى في إطار إبراز دور المرأة في المنظومة القضائية، نظير ما تحقق من نجاحات لمرفق القضاء الإداري.// انتهى //15:40ت م0146