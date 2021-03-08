حائل 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسحقق فريق جامعة حائل لكرة القدم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم للفئة (أ), بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على فريق جامعة الملك فيصل 2 ـ 1 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل.وتوج معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم و رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن المزيني فريق جامعة حائل بكأس البطولة والميداليات الذهبية فيما نال فريق جامعة الملك فيصل الميداليات الفضية.وثمن الدكتور البراهيم الجهود المبذولة في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من خلال تنظيم الأنشطة واللقاءات الرياضية وتطويرها.// انتهى //15:40ت م0147