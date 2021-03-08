الباحة 24 رجب 1442 هـ الموافق08 مارس 2021 م واسنوه عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة أمل بنت سعيد الغامدي بما حظيت به المرأة السعودية من دعم القيادة لتنافس نساء العالم تميزاً وابداعاً وتفوقاً وعطاءً في جميع المجالات التنموية والاقتصادية.وبينت أن المرأة في المملكة منحت كل الإمكانات لتقوم بأدوارها المجتمعية ونمو وتطور هذا الوطن، كما حققت العديد من المنجزات في المحافل الدولية.// انتهى //15:43ت م0148