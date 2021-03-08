سكاكا 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأكدت المشرفة على مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف الدكتورة نعيمة المويشير أن تمكين المرأة السعودية يُعد أحد أهم الركائز الأساسية والأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية 2030، التي تضمَّنت محاور عديدة من شأنها استثمار طاقات المرأة السعودية، وتطوير قدراتها , وإبراز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.وأبانت أن المملكة تبنت الكثير من المبادرات، التي تعمل على توفير بيئة عمل مرنة وملائمة لظروف المرأة السعودية، لتحقق أحد أهم أهداف رؤية 2030 المتمثل في خفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.// انتهى //15:44ت م0149