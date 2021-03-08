الرياض 24 رجب1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسدشن معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، اليوم، ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، والذي يعقد افتراضياً بحضور ومشاركة كل من صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوبة المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو »، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ماجد الضحوي، إضافةً إلى مديرة مكتب الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات دورين مارتن، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ورئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين الدكتورة هلا التويجري، والأمين العام منظمة التعاون الرقمي المهندسة ديمة اليحيى.ويأتي تدشين ملتقى برنامج تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في نسخته الثالثة، تحقيقاً لأهداف إستراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج التحول الوطني وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.ويهدف الملتقى الذي تشارك فيه أكثر من 20 متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، مما يرفع الإنتاجية الوطنية وينمي المحتوى المحلي التقني، ويسهم في بناء قطاع التكنولوجيا بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.ويعمل البرنامج على تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.كما يستهدف البرنامج الطالبات والباحثات عن عمل، والمتخصصات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورائدات الأعمال والمهتمات في القطاع، والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، والشركات في قطاع التقنية.يشار إلى أن برنامج تمكين المرأة قد حصل على جائزة "متساوون" في مجال التقنية (EQUALS In tech Award) في مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH)، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات «الاتحاد الدولي للاتصالات»، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين من خلال إبراز البرامج التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.// انتهى //15:45ت م0150