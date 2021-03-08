الرياض 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات المحاولات الإرهابية لاستهداف المرافق النفطية والمنشآت المدنية والمدنيين بالمملكة.وعدّت حكومة أفغانستان هذا الهجوم الجبان انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان, مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.// انتهى //17:41ت م0211