القاهرة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي يزور القاهرة حاليًا.وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن اللقاء تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين اليونان والجامعة ودولها الأعضاء على جميع الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك في سبيل دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية وتسوية الأزمات في المنطقة العربية.وأكد الأمين العام أهمية العمل على إنشاء آلية تعاون لتعزيز العلاقات العربية اليونانية والحفاظ على دورية التشاور السياسي من أجل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة التباحث حول جميع التحديات المشتركة للجانبين.ولفت البيان الانتباه إلى أن "أبو الغيط" تداول مع الوزير اليوناني آخر التطورات في ليبيا ودعم الجامعة العربية للسلطة التنفيذية الجديدة، معربًا عن أمله في أن ينعقد مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة وأن تتواصل الجهود نحو إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وصولًا إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.// انتهى //17:51ت م0215