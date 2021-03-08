القدس المحتلة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.// انتهى //17:53ت م0216