مقديشو 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واسأعلن الجيش الصومالي اليوم، استسلام عنصرين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مدينة مركا مركز إقليم شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.وأشارت قيادة الجيش في بيان ، إلى أن العنصرين كانا مسؤولَين ماليين في التنظيم.ويخوض الجيش الصومالي بدعم من القوات الأفريقية في الصومال "أميصوم" حربًا مع مسلحي حركة الشباب الذين يسيطرون على مناطق في وسط وجنوب البلاد.// انتهى //17:58ت م0218