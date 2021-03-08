سياسي / الجيش الصومالي يعلن استسلام عنصرين من حركة الشباب
الاثنين 1442/7/24 هـ الموافق 2021/03/08 م واس
مقديشو 24 رجب 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م واس
أعلن الجيش الصومالي اليوم، استسلام عنصرين من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مدينة مركا مركز إقليم شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.
وأشارت قيادة الجيش في بيان ، إلى أن العنصرين كانا مسؤولَين ماليين في التنظيم.
ويخوض الجيش الصومالي بدعم من القوات الأفريقية في الصومال "أميصوم" حربًا مع مسلحي حركة الشباب الذين يسيطرون على مناطق في وسط وجنوب البلاد.
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17:58ت م
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