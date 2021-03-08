سكاكا24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأكدت الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة المشارك بجامعة الجوف أن المرأة حظيت في المجتمعات الإنسانية على مر العصور بمكانةٍ لا تقل أهمية عن الرجل, ولا مبالغة في القول بأن أهمية المرأة برزتْ في عالمنا اليوم أكثر من السابق، نتيجة تطور قدراتها، وكثرة إنجازاتها.وأضافت أن مكانة المرأة السعودية ودورها الفعال في الإنجاز والابتكار خير شاهد على ذلك، حيث أسهمت المرأة السعودية بعطاءاتها وأفكارها في دفع عجلة التنمية الوطنية بجانب شقائقها الرجال، وأصبحت شريكة لهم في النجاح، محققة قفزات تاريخية تنوَّعت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتجلت آثارها الإيجابية في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة.// انتهى //17:59ت م0219