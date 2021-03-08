عام / عميدة كليات البنات بطبرجل: المرأة السعودية حظيت باهتمام القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
الاثنين 1442/7/24 هـ الموافق 2021/03/08 م واس
سكاكا 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس
أكدت عميدة كليات البنات بمحافظة طبرجل بجامعة الجوف الدكتورة مريم العنزي أن المرأة السعودية حظيت باهتمام القيادة الرشيدة لتحقيق دورها في رؤية 2030، وأصبحت المرأة ركنًا أساسيًا في المساهمة في بناء بلدها في جميع المجالات.
وبينت أن المرأة السعودية أثبتت نفسها وقدراتها بعلمها ومعرفتها في شتى المجالات العلمية والعملية، وقد حان الوقت لها أن تسهم بكل نجاحاتها السابقة وتبني عليها النجاحات القادمة في خدمة وطنها.
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18:01ت م
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