مكة المكرمة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين الشريفين الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة وفعلت دورها، ويتضح دورها جليا في خدمة الحرمين الشريفين فمنذ سنوات هناك رحلة انطلقت لترسم ملامح رؤية مساهمة المرأة بشكل فاعل في خدمة الحرمين عامًا بعد عام وهو ما أصبح واقعًا واضحًا نعايش عظمته هذه الفترة من خلال مشاركة المرأة في صنع القرار.وقالت في الثامن من شهر مارس لعام 2021م الموافق لليوم العالمي للمرأة نصادق بكل رفعة وفخر على ما أسهمت به المرأة السعودية من إنجازات اقتصادية، وسياسية واجتماعية، لأنها رافد قوي في النهضة ومشاركتها فعالة في إحراز كل تقدم للوطن.وأوضحت أنه في كل قطاع من قطاعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نلمس تقدمًا لافتًا تكون المرأة عنوانه وفي كل زاوية من زوايا الوطن تجد المرأة تحمل فيه راية التقدم للأمام وهذا يأتي من ثقة القيادة الرشيدة -حفظهما الله -في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها بكل أهمية واقتدار .// انتهى //18:04ت م0222