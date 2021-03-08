سكاكا 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنوهت عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف الدكتورة وفاء فاهد السرحاني بالدور الكبير الذي تمثله المرأة في مجتمعنا الحديث، والذي تتسابق إنجازاته على المستويين المحلي والعالمي بمشاركة بنات الوطن الغالي.وأضافت أن تمكين المرأة السعودية مؤشر جلي لثقة القيادة الرشيدة – حفظها الله - بها والإيمان بكفاءتها كونها أحد أهم مقومات المجتمع وموارد قوته التي ركزت عليها رؤية 2030 .فقد حققت المرأة الإنجازات في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الثالث، وصاغتها بتميز واقتدار وكان لها حضور فاعل في عدد من المحافل العالمية العلمية والسياسية والاقتصادية وغيرها، حيث تحظى المرأة باهتمام بالغ من خلال برامج التمكين والتدريب والتوجيه لاستثمار إمكاناتها لدعم مشاركتها في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة ومشاركتها كصانعة قرار وفقا لرؤية وطني الطموحة 2030.// انتهى //18:08ت م0223