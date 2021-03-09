نجران 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس‫دشن معالي رئيس جامعة نجران، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم برنامج التمويل المؤسسي بالجامعة بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي، وعميد البحث العلمي الدكتور ماطر محنشي.وأكد السبيعي أهمية هذا البرنامج في تعزيز المجال البحثي، منوهاً بأهمية تمثيل الجامعة محلياً ودولياً وبناء جسور التواصل العلمي مع المراكز البحثية المتميزة ونقل المعرفة وتوطينها.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن البرنامج يهدف إلى دعم الباحثين والعملية البحثية، ورفع جودة النشر العلمي وبناء الشبكات العلمية مع الجهات البحثية المحلية والدولية، وكذلك دعم البنية التحتية في المعامل والمختبرات تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.واستعرض وكيل عمادة البحث العلمي أمين اللجنة الدائمة للتمويل المؤسسي الدكتور مبخوت الصيعري الأولويات البحثية للبرنامج التي تشمل أبحاث المواد المتقدمة وتكنولوجيا التعدين والأمن البيئي، وأبحاث الطاقة، والأبحاث الصحية وأبحاث مستقبل المياه.وبين الصيعري أن عدد المشاريع التي تم دعمها 21 مشروعاً داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن المخرجات المتوقعة تتمثل في 159 ورقة علمية منشورة في مجلات علمية محكمة ومصنفة "ISI"، إضافةً إلى 4 كتب علمية و براءات اختراع.//انتهى//03:08ت م0021