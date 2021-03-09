الطائف 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واستمكن الاستاذ المساعد بقسم علوم الرياضة بجامعة الطائف الباحث الدكتور تركي الزهراني من حصد جائزة المركز الاول في المؤتمر الدولي الثاني لعلم النفس الرياضي التطبيقي وذلك من خلال تقديم بحثه الخاص بعنوان الصلابة العقلية في المجال الرياضي ضمن افضل البحوث المقدمة.وتعد الصلابة العقلية من الخصائص النفسية الحديثة في مجال علم النفس الرياضي والتي تلعب دورا هاما في تكيف الرياضيين مع الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها اللاعب اثناء المنافسات الرياضية.وبدوره شكر الزهراني القائمين على المؤتمر على تنظيم هذا المؤتمر الرائع الذي ضم اكثر من 400 باحث ومشارك .// انتهى //03:37ت م0022