‎عرعر 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واس‎ نظمت كلية التقنية للبنات بعرعر، أمس ، ملتقى افتراضي بعنوان "تسمو" احتفاء باليوم العالمي للمراة ،بحضور مساعد نائب المحافظ لكليات التقنية للبنات فائزة الغامدي نيابة عن النائب المساعد لكليات البنات الأستاذه بدرية الزير .‎ ويهدف الملتقى الذي شارك فيه قيادات نسائية إلى توضيح مجالات التمكين للمرأة في العصر الحاضر ، وتشجيع الفتيات على تحديد الأهداف الشخصية لبناء مستقبل وظيفي أو مهني .‎ وتحدثت مدير التخطيط والميزانية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :الجوهرة الجطيلي عن المرأة السعودية نموذجاً يحتذى به في التغلب على الصعوبات ،ثم تطرقت إلى مهارات وسمات المرأة القيادية.بعد ذلك تحدثت مدير متابعة مستهدفات التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ريم الاحيدب ، واستعرضت توجهات سوق العمل ،وتطرقت للقطاعات والتخصصات الاكثر اقبالاً في العصر الحالي وأسباب تزايد الطلب عليها ، ‎عقب ذلك تحدثت خبيرة القياس والتقويم وتطوير الاختبارات الدكتور عبير العمري عن تمكين المرأة ، وتخطيط مسيرة العمل .05:27ت م0023