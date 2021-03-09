إسلام آباد 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد على أهمية تمكين المرأة والمعاقين لتحقيق التنمية في المجتمع.وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على إعادة مراجعة خطة الإغلاق نظراً للزيارة المفاجئة التي شهدتها الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد فتح المدارس والمصالح التعليمية.وسلطت الضوء على زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد إلى باكستان لبحث الإستراتيجية الجديدة حول أفغانستان.وتطرقت إلى تصريحات وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي قال إن "حركة طالبان باكستان" تقوم بإعادة تنظيم صفوفها مجدداً في باكستان، محذراً من احتمال وقوع هجمات إرهابية في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة لها.وتابعت في الشأن الأمني نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على أربعة إرهابيين من عناصر حركة طالبان باكستان، وقضاء الشرطة على خمسة إرهابيين من عناصر منظمة جيش تحرير بلوشستان المحظورة.وأشارت إلى تشكيل الحكومة الباكستانية لجنة عليا لإيجاد سبل لإعادة الارتباط الاقتصادي مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وتناقلت في الشأن الإقليمي اتهام الهند لإيران بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف سفارة إسرائيل في نيودلهي.// انتهى //09:34ت م0030