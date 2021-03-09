القاهرة 25 رجب 1442هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، والتوافق مع المصنعين والمصدرين على وضع برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية، من أجل زيادة حجم الصادرات، لدعم الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل.وأخبرت عن تأكيد الحكومة عدم السماح للشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، وتشديدها على أن وزارة الصحة والسكان، هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين باللقاح حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.وأشارت إلى أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات الدول الشقيقة والصديقة.واهتمت الصحف بالاحتجاجات التي شهدتها لبنان أمس، وإغلاق المتظاهرين الطرق الرئيسية في بيروت وأغلب مناطق البلاد احتجاجا على تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي وغرق البلاد في أزمة سياسية دون وجود أفق لحلها.وتحدثت عن مطالبة رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب الليبي بتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها وعدم ترحيل إجراء منح الثقة للحكومة إلى مرحلة أخرى.وسلطت صحف مصر الضوء على اتهام الجيش السوداني الحكومة الأثيوبية بتزويد حركة متمردة سودانية بالأسلحة والذخيرة لاحتلال مدينة " الكرمك " بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بدعم مدفعي إثيوبي.ولفتت إلى أن مواجهة جديدة ظهرت بوادرها بين منظمة الصحة العالمية والغرب في التعامل فيروس كورونا المستجد، حيث دعت وكالة الأدوية الأوروبية دول الاتحاد إلى الامتناع عن منح الثقة للقاح الروسي "سبوتنيك في"، بينما أشادت المنظمة الدولية باللقاح وأكدت عزمها إدراجه ضمن الأدوية المعتمدة.// انتهى //10:05ت م0033