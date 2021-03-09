عمّان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسوقعت الحكومتين الأردنية والألمانية اليوم، ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين يورو، ممولة من الحكومة الألمانية كمنح بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع المياه في مواجهة التغير المناخي وتطوير موارد المياه.وقع الاتفاقيات عن الحكومة الأردنية وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وعن الحكومة الألمانية نائب مدير بنك الإعمار الألماني سوسن العاروري.وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير 1.5 مليون يورو لتنفيذ دراسات الجدوى لتنفيذ مشروعات مائية جديدة في حوض الأزرق شرقي الأردن، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بدراسة جدوى تطوير مصادر مائية جديدة بقيمة 1.475 مليون يورو من خلال تحلية المياه المالحة (المسوس) في مناطق وادي الأردن، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتعلقة بمشروع التكيف مع التغير المناخي بقيمة نحو 7.37 ملايين يورو، لتطوير الاستثمارات الزراعية في مناطق وادي الأردن في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الزراعة.// انتهى //16:39ت م0168