ينبع 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسزار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح والوفد المرافق له أمس، الهيئة الملكية بينبع، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي الدكتور فهد القرشي.وجرى خلال الزيارة تقديم عرض عن الهيئة ومنطقة الخدمات اللوجستية المتعددة التي تحتضنها مدينة ينبع الصناعية، التي تُعد قيمة إضافية واعدة تعزز من مكانتها على خارطة المدن الصناعية عالميًا.وتضمنت زيارة الدكتور الرميح جولة على الكليات والمعاهد التابعة للهيئة للتعرف على البرامج والإمكانيات المتاحة وإمكانية التعاون بين قطاع التعليم والهيئة العامة للنقل، كما شملت الزيارة ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الصناعية والمنطقة الصناعية، وموقع مناولة الحاويات، ومركز العمليات الذكي الذي يُعد غرفة تحكم المدينة.وقدم معاليه في ختام الزيارة شكره لفريق العمل بالهيئة الملكية بينبع على الجهود المبذولة والخطط المميزة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للنقل والهيئة الملكية بينبع.// انتهى //16:53ت م0174