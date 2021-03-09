سكاكا 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأوصى المشاركون في ملتقى "الفهم القرائي" الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن بعد أمس، وشارك فيه أكثر من 980 مشاركاً على مستوى المملكة، بالاستفادة من برنامج الدقائق الخمس للصفوف الأولية والدقائق العشر للصفوف العليا لاستهداف المهارات المنخفضة، وتكثيف الزيارات الفنية الافتراضية لتقديم الحلول المناسبة للمدارس الابتدائية حول التطبيق الصحيح لبرنامج تعزيز المهارات الكتابية والقرائية، والعناية بتجويد أسئلة الاختبارات التشخيصية حول استيعاب المقروء، وعدم اقتصار الاختبار المحاكي لبيرلز على اللغة العربية .وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة تدريب المعلمين على بناء الأسئلة المثالية بنوعيها المقالي والموضوعي، وتطبيق الإستراتيجيات التدريسية الفاعلة في زيادة الفهم القرائي، وتدريب المعلمين على خصائص النمو للطالب في مراحلة العمرية، والاستفادة من تحليل نتائج اختبار البيرلز في الدول المتقدمة، وتدريب المعلمين على طريقة دمج مهارات ومستويات الفهم القرائي بالنصوص القرائية، وتنمية مهارات المعلمين والمعلمات في الارتقاء بالمقدرة القرائية من خلال الأساليب والإجراءات التي تسهم في تحسين الفهم القرائي، وإعداد خطة متكاملة لتعزيز المهارات القرائية والكتابية لدى الطلاب والطالبات، وتطبيق المعلمات للممارسات المثلى (الصفية - اللاصفية) من واقعهن لرفع المستوى للطالبات وفق اختبارات البيرلز التجريبية.//انتهى //16:53ت م0175