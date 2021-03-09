جدة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورعبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، مركز التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يحتوي على ٤٨ عيادة منح اللقاحات للمواطنين والمقيمين بمبنى (٢٩) بالجامعة ، بالإضافة لإنشاء مركز لقاحات داخل المستشفى الجامعي خاص بالكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى ، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات الطبية.واطّلع معاليه خلال جولته على مقر المركز لشرح عن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري ، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولاً إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار ، وذلك ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين ، وخصصت الجامعة كوادر طبية ومتطوعين لتسيير عملية الدخول والخروج ، حيث سيتم استقبال المسجلين في تطبيق (صحتي) التابع لوزارة الصحة لتلقي اللقاح عبر التسجيل وأخذ المواعيد ، وستعمل الجامعة على استقبال ١٠٠ مستفيد يوميًا كمرحلة أولية ثم يتم التدرج في زيادة منح اللقاحات بشكل تدريجي في الأيام المقبلة ، وصولاً للطاقة القصوى للعيادات وهي ٢٠٠٠ مستفيد يوميًا.ودعا اليوبي جميع فئات المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح ، تمهيداً للوصول إلى المناعة ومن خلالها يتم العودة للحياة الطبيعة ، شاكراً الجهود التي قدمها العاملون بالجامعة وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم ، وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين ، ومختلف فئات المجتمع.// انتهى //16:58ت م0176