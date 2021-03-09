بغداد 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4610 إصابات جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 735626 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13618, فيما تم تسجيل 3692 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 668153 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 53855 , منهم 428 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:00ت م0177