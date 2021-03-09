جيزان 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسرأس معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني اليوم، مجلس الجامعة في جلسته السابعة للعام 1442هـ التي عقدت -عن بعد-، بمشاركة الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات و العمادات المساندة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد أبو راسين، أن المجلس وافق على عدد من القرارات، شملت تعيين 36 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد ومحاضر، وابتعاث واستمرار وانتقال بعثة (36) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والموافقة على دليل الأقسام الأكاديمية، والتوصية بالموافقة على الحساب الختامي لجامعة جازان للعام المالي 1441 – 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2020م.وبين أن المجلس اعتمد لائحة المجالس الاستشارية الطلابية بجامعة جازان، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإقرار الرسوم الدراسية للالتحاق ببرامج الدراسات العليا ( الدكتوراه – الماجستير- الدبلوم العالي ) للعام الجامعي 1443هـ.// انتهى//17:03ت م0179