القطيف 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف، مساء اليوم ندوة حوارية بعنوان "المرأة السعودية بين فرص التمكين وتحديات الواقع"، وذلك يمناسبة اليوم العالمي للمرأة .ونوهت رئيس مجلس ادارة المنتدى هدى الناصر في بداية الندوة بما قدمته المرأة في مختلف مناحي الحياة من إنجازات وإسهامات للسير نحو التقدم والإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أن منتدى الثلاثاء بالقطيف يحتفي بهذه المناسبة سنوياً منذ عام 2011م وما زال حتى موسمه الحالي الـ 21 خلال هذه الأمسية.بعدها تناول المشاركات محاور الندوة التي شملت قراءة في أبرز التحولات في قضايا المرأة، ومدى التفاعل مع هذه التطورات وانعكاساتها، وتمكين المرأة، وأنماط الاستجابة الاجتماعية، إضافة إلى المرأة ومسارات التحديات المستقبلية،إضافة إلى بعض المداخلات لعدد من المشاركين والمشاركات في الأمسية.// انتهى //22:15ت م0255