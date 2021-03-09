أديس أبابا 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسانعقد اليوم افتراضياً اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، تركز على التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في أفريقيا.وجرى خلال الاجتماع المصادقة بالإجماع على المقترح الذي تقدم به الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لإنشاء صندوق أفريقي يسهم فيه جميع الدول الأعضاء، لمعالجة التأثيرات السلبية لظاهرة التأثيرات المناخية على الدول الأفريقية.// انتهى //22:53ت م0266