الرياض 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع هيئة السوق المالية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس, ندوة افتراضية بعنوان: "الشباب والاستثمار، والقوائم المالية"؛ بهدف نشر الوعي في الجوانب المالية والاقتصادية، والإثراء المعرفي لدى الطلبة في مختلف التخصصات الجامعية.وتضمنت الندوة جلستين، ناقشت الأولى "الشباب والاستثمار" مع مدير توعية المستثمر في هيئة السوق المالية صالح الصيخان، حيث ركزت على أسس الاستثمار والتخطيط المالي، وبناء المحافظ الاستثمارية، وأكثر الأخطاء شيوعًا التي تحدث عند بناء المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى سوق الأسهم وصناديق الاستثمار.وفي الجلسة الثانية "القوائم المالية"، تحدثت أخصائية التقارير والمتابعة في هيئة السوق المالية نايفة العومي، عن القوائم المالية، والمعايير الدولية لها، وأبرز محاور تقرير مراجعي الحسابات.وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية، بوصفه مبادرة أطلقتها وزارة المالية لإثراء المعرفة والثقافة المالية، وتعزيز الشراكات المتنوعة مع المؤسسات التعليمية للإسهام في رفع الوعي وبناء المحتوى المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي.// انتهى //23:01ت م0267