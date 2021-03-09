القاهرة 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك للتباحث حول قضيتيّ تغير المناخ والصحراء الغربية.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن شكري نوه في كلمته بأن القارة الأفريقية تعد من أكثر قارات العالم تأثراً بالانعكاسات السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها إحدى أقل القارات إسهاماً في الانبعاثات الكربونية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة، أخذاً في الاعتبار ما يشهده المناخ من تداعيات ضارة على استدامة السلم والأمن في أفريقيا.وتطرق شكري أيضاً إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدًا أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية.// انتهى //23:20ت م0277