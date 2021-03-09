الأمم المتحدة 25 رجب 1442 هـ الموافق 9 مارس 2021 م واسأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، أن السودان يحرز تقدماً كبيراً في العملية الانتقالية غير أن "التحديات المتبقية هائلة" .وأشار بيرتس في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم إلى وضوح الأهداف الإستراتيجية للبعثة والمتمثلة في (دعم الانتقال السياسي، وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام، وبناء السلام، وتعبئة الموارد الخارجية).ووصف قرار الحكومة السودانية بتعويم سعر صرف العملة السودانية بالخطوة الشجاعة التي ستطلق العون المالي، وتمهد الطريق لتخفيف الديون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مؤتمر المستثمرين الذي سيعقد في مايو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، يمكن أن يساعد في "حشد الاستثمار الأجنبي الخاص، وخلق فرص العمل والتنمية".// انتهى //23:57ت م0282