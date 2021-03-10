ينبع 25 رجب 1442 هـ الموافق 09 مارس 2021 م واسأطلق تعليم ينبع أمس، سلسلة من البرامج التدريبية "عن بعد" ضمن برامج مراكز الأحياء المتعلمة، التي ينفذها قسم التعليم المستمر (بنات) خلال الفترة من ١٤٤٢/٧/٢٤هـ إلى ١٤٤٢/٨/٢٣هـ، وتستهدف الإناث في المجتمع المحلي من عمر ١٥ عاماً فما فوق.وأوضحت رئيسة قسم التعليم المستمر (بنات) بتعليم ينبع حصة سعيد الحجوري أن القسم يسعى من خلال برامجه التي تُنفذ بمراكز الأحياء المتعلمة في جميع مجالاتها: التعليمية والمهنية والتوعوية والمهارات الحياتية، إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعلم مدى الحياة، والنهوض بمستوى المرأة الثقافي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وإكسابها المهارات التي تؤهلها لسوق العمل، مبينةً أن البرامج المقدمة تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.وأبانت الحجوري أن البرامج التدريبية المقدمة "عن بعد" عبر تطبيقي "زووم "و "التميز" تتضمن: مخاطر استخدام السخانات، ومخاطر الأمطار والسيول، وفنون التعامل مع الآخرين، والحوار الأسري، وإضاءات رمضانية، وحاسوبي المكتبي، وهيا لنتحدث الإنجليزية، وإدارة الأزمة على المستوى التنظيمي والشخصي، و(تبيان) الحوار الفكري، ومفتاح التملك.// انتهى //00:53ت م0004