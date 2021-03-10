واشنطن 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واسبحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصال هاتفي أمس مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول التحديات العالمية والإقليمية لمواجهة أثر جائحة كوفيد 19.وأكد الجانبان خلال الاتصال، الحاجة إلى تنسيق وثيق بشأن كوفيد-19 وتغير المناخ والقطب الشمالي ،وتعزيز جهود التنمية والأمن الصحي حول العالم.// انتهى //01:15ت م0006