سياسي / نائبة الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء النرويجية تبحثان فرص تعزيز التعاون بين بلديهما
الأربعاء 1442/7/26 هـ الموافق 2021/03/10 م واس
واشنطن 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس
بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصال هاتفي أمس مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول التحديات العالمية والإقليمية لمواجهة أثر جائحة كوفيد 19.
وأكد الجانبان خلال الاتصال، الحاجة إلى تنسيق وثيق بشأن كوفيد-19 وتغير المناخ والقطب الشمالي ،وتعزيز جهود التنمية والأمن الصحي حول العالم.
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